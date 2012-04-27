Заступник генпрокурора Кузьмін у 2011 році заробив 1,5 млн грн, його родина – 6 млн грн

Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін у 2011 році заробив 1 млн 522 тис 057 грн.

Відповідна інформація міститься у декларації по доходи та майно, наданій "Українській правді" у відповідь на запит.

Згідно з документом, з усього доходу зарплата Р.Кузьміна становить 374 тис 733 грн, "інші види доходів" - 266 тис 324 грн. Більшу частину доходів Р.Кузьмін отримав від відчуження рухомого і нерухомого майна – 881 тис грн.

Дохід членів його сім'ї становить 6 млн 074 тис грн, з них від відчуження рухомого і нерухомого майна – 5 млн 579 тис грн, від підприємницької діяльності – 495 тис грн.

Р.Кузьмін та його родина володіють по половині житлового будинку площею 534 кв. м. Також Р.Кузьміну належить дачний будинок площею 122,7 кв. м.

Сім'я першого заступника генпрокурора володіє двома квартирами площею 166,7 кв. м та 284 кв. м, а також паркомісцем площею 24 кв. м.

Також Р.Кузьмін має автомобіль Mercedes S-550 2010 року випуску об'ємом двигуна 5,5 см3. Родина Р.Кузьміна має Land Rover Range Rover 2011 року випуску.

На рахунках у Р.Кузьміна 804 тис 597 грн, з них у 2011 році вкладено 266 тис 324 грн.

«Українська правда» зазначає, що, згідно з декларацією за 2010 рік, Р.Кузьмін не мав жодного автомобіля.