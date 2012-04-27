У Білорусі підвищується бюджет прожиткового мінімуму на 5,1%

Мінськ. У Білорусі бюджет прожиткового мінімуму (БПМ) з 1 травня підвищується на 5,1% - до 743 тис рублів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Міністерства праці і соціального захисту Білорусі.

Зокрема, постановою Ради Міністрів № 387 від 26 квітня 2012 року затверджено бюджет прожиткового мінімуму у середньому на душу населення і за основними соціально-демографічними групами у цінах березня 2012 року з розрахунку на один місяць. Період дії цих соціальних нормативів - з 1 травня по 31 липня поточного року.

«Бюджет прожиткового мінімуму у середньому на душу населення з травня становитиме 743 тис 020 білоруських рублів (94 дол. США – УНІАН). Новий БПМ підвищився на 5,1% до нормативу, який діє з 1 лютого по 30 квітня 2012 року (706 тис 880 рублів)», - повідомляє Мінпраці і соціального захисту Білорусі.

Для працездатного населення БПМ встановлено у розмірі 809 тис 440 рублів, для пенсіонерів - 610 тис 370 рублів, для дітей віком до 3 років - 641 тис 890 рублів, для дітей віком від 3 до 6 років - 792 тис 700 рублів, для дітей віком від 6 до 18 років - 831 тис 170 рублів, для дітей-студентів - 758 тис 530 рублів.

У Мінпраці і соціального захисту Білорусі відзначають, оскільки новий БПМ підвищився на 5,1%, відповідно з травня на 5,1% зростають розміри державної допомоги сім'ям, що виховують дітей. Збільшено розміри соціальних пенсій, а також надбавки і підвищення, встановлені до пенсій окремих категорій пенсіонерів.

За словами фахівців, структура бюджету прожиткового мінімуму в середньому на душу населення в цінах березня 2012 року за статтями витрат така: продукти харчування - 56,4%, плата за користування житловим приміщенням і комунальні послуги - 7,6%, предмети гардеробу - 22,1%, товари побутового і господарського призначення - 5%, предмети першої необхідності, санітарії і ліків - 2,7%, побутові і транспортні послуги - 5%, внески і платежі - 1,2%.

Довідка УНІАН. Бюджет прожиткового мінімуму щокварталу затверджується урядом у цінах останнього місяця кожного кварталу. Відповідно до закону «Про прожитковий мінімум у Республіці Бєларусь». БПМ призначений для аналізу і прогнозування рівня життя населення, надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам (сім'ям), обґрунтування мінімальних державних соціально-трудових гарантій. БПМ є вартісною величиною мінімального набору матеріальних благ і послуг, необхідних для забезпечення життєдіяльності людини і збереження її здоров'я, а також обов'язкові платежі і внески.

Бюджет прожиткового мінімуму для працездатного населення застосовується для визначення суми утримання коштів з наймачів, які мають заборгованість з виплати заробітної плати, і базового граничного нормативу тарифної ставки першого розряду для комерційних організацій державної форми власності і з часткою власності держави в їх майні.