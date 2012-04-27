Дефіцит платіжного балансу в I кварталі становив 569 млн дол.

Дефіцит платіжного балансу України в січні-березні 2012 року становив 569 млн дол. порівняно з профіцитом 1,113 млрд дол. за відповідний період 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Зокрема позитивне сальдо платіжного балансу в березні п.р. становило 375 млн дол., порівняно з дефіцитом 55 млн дол. роком раніше.

«Поліпшення стану платіжного балансу насамперед пов'язано із скороченням дефіциту поточного рахунку - до 313 млн дол. у березні (порівняно з 1,3 млрд дол. у лютому). Це було зумовлено зниженням дефіциту торгівлі товарами (до 893 млн дол. порівняно з 1,8 млрд дол. у лютому) і отриманням значних дивідендів від прямих іноземних інвестицій за кордон. Загалом дефіцит поточного рахунку в I кварталі був досить низьким — 1,2 млрд дол. (з урахуванням сезонності - найнижче значення з другого півріччя 2010 року)», - сказано в повідомленні.

У Нацбанку констатують, що низький попит, зокрема в Євросоюзі і на Близькому Сході внаслідок припинення реалізації ряду інвестиційних проектів, зумовив зменшення вартісних обсягів експорту металургійної продукції на 17,2% порівняно з березнем минулого року. При цьому продовжує збільшуватися високими темпами експорт зернових і прискорилося збільшення експорту продукції хімічної промисловості.

Скорочення обсягів імпорту сталося внаслідок істотного скорочення імпорту природного газу (на 30,4%). У цілому в I кварталі вартісні обсяги імпорту природного газу становили лише 3,6 млрд дол., що на 23,6% менше, ніж минулого року (при збільшенні середньої ціни на 59% фізичні обсяги закупівель скоротилися більш як удвічі). Високими темпами збільшується імпорт продукції машинобудування.

У березні чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком становив 688 млн дол., за перший квартал - 640 млн дол.

Приплив прямих іноземних інвестицій до України в березні був на рівні 508 млн дол. (у лютому - 840 млн дол.). Чистий приплив прямих інвестицій в цілому за I квартал 2012 року становив 1,4 млрд дол. (з них - 127 млн дол. у березні), що в 1,6 разу більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Сальдо за кредитами і облігаціями в березні було негативним на рівні 132 млн дол. Чистий приплив залучення реальним сектором становив - 389 млн дол., при цьому банківський сектор скорочував зовнішню заборгованість (на 476 млн дол.).

Продовжилося скорочення приросту готівкової валюти поза банками - до 623 млн дол., порівняно з 816 млн дол. у лютому. Загалом за I квартал 2012 року приріст готівкової валюти поза банками становив 2 млрд дол.

У березні обсяг резервних активів збільшився до 31,1 млрд дол., що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3,4 місяця.

Довідка УНІАН.Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.)