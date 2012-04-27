Торги на міжбанку закрилися котируваннями 8,0330/8,0365 грн/дол.

Сьогодні на українському на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0340/8,0370, на 12:00 ціни знизилися до 8,0320/8,0355. До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,0330/8,0365 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2728/0,2732, до закриття ціни піднялися до 0,2731/0,2735. До закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,3700 (+0,0755).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3167/1,3169, а на 15:00 зросли до 1,3230/1,3232. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5735/10,5790, на 12:00 ціни пішли вгору 10,6050/10,6135. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли максимуму 10,6240/10,6325.