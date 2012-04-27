Мінекономрозвитку пропонує створити експортне агентство для просування українських товарів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України ініціює створення експортного агентства для просування українських товарів на зовнішні ринки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко.

При цьому він зазначив, що форму, за якою працюватиме ця структура, повинен визначити уряд.

«В цьому випадку уряд повинен визначитися, як він бачить форму організації цієї структури. Ми сьогодні задекларували необхідність створення такої інституції», - сказав міністр.

П.Порошенко наголосив, що рішення про створення експортного агентства повинно бути ухвалено на законодавчому рівні.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня 2011 року Верховна Рада прийняла в першому читанні проект Закону «Про державну фінансову підтримку експортної діяльності» (№ 9373).

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