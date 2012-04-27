Банки в першому кварталі погасили 1,4 млрд грн боргів за стабкредитами НБУ

Українські банки в січні-березні 2012 року погасили заборгованість за стабілізаційними кредитами, наданими Національним банком України (НБУ).

Про це заявив голова НБУ Сергій Арбузов в ході позачергового засідання Ради НБУ 26 квітня, повідомляє прес-служба Нацбанку.

«Стабілізаційні кредити поступово повертаються. Тільки за перший квартал поточного року банки повернули заборгованості за такими кредитами на суму 1,4 млрд грн, зокрема достроково - 0,5 млрд грн», - сказав С.Арбузов.

При цьому, на його думку, сьогодні можна говорити, що банківська система України працює стабільно.

«Загалом ми бачимо стабільність роботи банківської системи України і підвищення довіри населення до її роботи. А це означає, що монетарна і пруденціальна політика Національного банку України адекватні економічним процесам, які відбуваються в державі», - відзначив голова НБУ.