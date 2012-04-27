ОГЛЯД депозитних пропозицій для фізосіб: у гривні ставки "завмерли", у валюті - будуть знижуватися

Банки, як і раніше, неохоче залучають у фізичних осіб кошти під депозит терміном на один місяць, а найбільш цікаві для вкладника пропозиції, часто мають обмеження за часом.

На сьогодні максимальна середньоринкова ставка за депозитами для фізичних осіб становить 17,10% річних у гривні, 7,56% річних у доларах США та 6,37% річних в євро.

У першій половині квітня ц.р. деякі банки переглянули ставки за строковими вкладами:

- В бік підвищення : Платинум Банк (в UAH на 12 і 18 міс.), Альфа-Банк (в UAH), Universal Bank (в UAH на 12 міс.), Кредит-Дніпро (в UAH, USD, EUR), Ощадбанк Росії (в UAH).

- В бік зниження : Credit-Agricole bank (в UAH на 6 і 12 міс.), Кредитпромбанк (в UAH, USD, EUR), Universal Bank (в UAH за короткостроковими вкладами), Ощадбанк Росії (в UAH на 3 міс.) , Альфа-Банк (в USD на 6 і 18 міс.), Ощадбанк (в USD);

ОТР-банк з 10 квітня ц.р. запропонував клієнтам оформити депозит «FreshMoney» в євро з підвищеною процентною ставкою. Universal Bank і Укрсоцбанк припинили продаж депозитів "Строковий на 45 днів" і "Весняний", а також оновили свої продуктові лінійки депозитом "Сонячний" терміном на 9 та 4 місяці відповідно.

«Протягом весни процентні ставки істотно змінюватися не будуть, - вважає Віталій Бачинський, заступник директора з роздрібного бізнесу Надра Банку. - Наприкінці першого півріччя знизитись можуть ставки у всіх валютах у зв'язку зі зниженням ділової активності». За інформацією В.Бачинського, на поточний момент максимальна середньоринкова ставка за депозитами для фізичних осіб становить 17,10% річних у гривні, 7,56% річних у доларах США та 6,37% річних в євро. Середня базова ставка залучення вкладів строком на 1 рік ТОП-10 збільшилася на 0,4 п.п. (17,90%) у гривні і не змінилася в доларах США (7,87%) і євро (6,58%).

Сьогодні банки менш охоче залучають кошти під депозит строком на один місяць. Зокрема, з 30 великих банків даний вид вкладу можна розмістити лише в половині. Приблизно чверть із цих банків пропонують фізособам, що вкладають кошти на депозит строком на один місяць, - 9,5% - 11% річних у гривні та 4-5% річних в доларах США. На три місяці можна розмістити сьогодні під 15,12% в грн, 5,56% в доларах США (середня ставка по ринку) і навіть під 18,5% річних в грн і 7,5% в доларах США - правда, таку щедру пропозицію пропонують усього два-три банки.

Більш інвестиційно привабливо розміщувати кошти на триваліший період. Наприклад, на 12 місяців - середньоринкова ставка 16,87%, а максимальна - 21,5% (всього один банк). Приблизно 70% з провідних банків пропонують на цей термін вкладу ставку на рівні 17-18% річних в грн і 7-8% в доларах США.

Найчастіше, цікаві пропозиції банків мають обмеження за часом.

У "Надра Банку" до кінця квітня приймають грошовий внесок на особливих умовах, оформивши депозит «Вігідний». Це новий вид вкладу з терміном розміщення на 12 місяців із щомісячною виплатою нарахованих відсотків. Депозит передбачає максимально високі відсоткові ставки протягом перших трьох місяців з дати оформлення вкладу, зокрема, річні ставки у гривні - 20%, в доларах США - 9%, в євро - 8%. За бажанням клієнта нараховані відсотки будуть зараховуватися на поточний рахунок щомісяця або після закінчення терміну дії депозиту.

В «Укрсоцбанку» до кінця травня діє акція «Гроші розміщуй - техніку вибирай!»: Для участі в акції клієнт повинен розмістити грошові кошти на будь-який вклад, в будь-якій валюті на термін від 3-х місяців. Щомісяця буде проходити визначення власників 34-х сертифікатів номіналу: 15-ти сертифікатів по 200 грн.; 10-ти по 400 грн.; 5-ти по 1000 грн.; 3-х по 2000 грн. і 1-го сертифікату на 3000 грн.

У Дельта Банку до кінця квітня актуальний святковий депозит в національній валюті зі щомісячною виплатою відсотків - «Найкращий з любов'ю». Термін - 90 днів під 18,00% річних. Мінімальна сума вкладу - 1000 грн. Поповнення - не допускається. Депозит «6 років разом» (26.03.2012р. - 30.04.2012р.) до Дня народження банку. Мінімальна сума - 1000 грн./200 дол.США/200 євро, внесок строком на 370 днів, без можливості поповнення, зі щомісячною виплатою відсотків. Ставка: в UAH - 21,50%, в USD - 10,00%, в EUR - 9,00%.

УНІАН