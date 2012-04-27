Податківці Донецької забезпечили відшкодування збитків у сфері держзакупівель на 30 млн грн

Податківці Донецької області з початку поточного року забезпечили відшкодування 30 млн грн за фактами розкрадань у сфері держзакупівель.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації Донецької області.

У повідомленні уточнили, що з початку 2012 року силами податкової міліції ДПС у Донецькій області було виявлено 25 злочинів у сфері держзакупівель, сума встановленого збитку, нанесеного державі, за порушеними кримінальними справами склала понад 57 млн ​​грн, при цьому сума відшкодованого збитку склала більше 50%, а це близько 30 млн грн.

Так, припинено діяльність злочинної групи, що здійснювала незаконні операції з бюджетними коштами, виділеними під будівництво полігону твердих побутових відходів у одному з великих міст Донецької області. Загальна сума контракту за виграним тендером становила близько 77 млн ​​грн. За допомогою фінансових операцій із використанням фіктивних підприємств вартість робіт і матеріалів значно завищувалася, що в результаті призвело до розкрадання бюджетних коштів на 13 млн грн.

За цими фактами порушено кримінальну справу, з метою відшкодування завданих державі збитків на майно підозрюваних і підприємства, задіяного у злочинній схемі, накладено арешт, попереджено подальше розкрадання бюджетних коштів.