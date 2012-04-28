НБУ прогнозує покращення платіжного балансу протягом року - Арбузов

Національний банк України (НБУ) прогнозує покращення платіжного балансу протягом року.

Про це заявив голова Нацбанку Сергій Арбузов, повідомляється на сайті регулятора.

«У країну заходить валюти більше, ніж виходить, тому, ситуація стабільна. Ми прогнозуємо, що ситуація з платіжним балансом протягом року покращуватиметься», - сказав С.Арбузов, при цьому він не уточнив прогнозні параметри.

Покращення платіжного балансу, за словами голови НБУ, сприяє зростанню обсягів міжнародних валютних резервів.

«Водночас, коли всі фахівці прогнозували, що міжнародні резерви скорочуватимуться, вони у нас зростають і становлять сьогодні 31 млрд дол.», - констатував С.Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит платіжного балансу України в січні-березні 2012 року становив 569 млн. дол., порівняно з профіцитом 1,113 млрд дол. за відповідний період 2011 року.

Обсяг міжнародних резервів на кінець березня ц.р., за оперативними даними, становив 31,128 млрд дол. (у еквіваленті).

Згідно з оприлюдненою на сайті регулятора інформацією «Наперед встановлене короткострокове чисте витрачання активів у іноземній валюті» станом на кінець березня 2012 року, сальдо чистих витрат міжнародних резервів впродовж подальших 12 місяців НБУ планує на рівні 8,465 млрд дол.