Арбузов за підсумками 2011 року задекларував 2,046 млн грн доходу

Голова Національного банку України Сергій Арбузов за підсумками минулого року задекларував 2,046 млн грн.

Згідно з його декларацією про доходи за 2011 рік, розміщеній у газеті «Урядовий кур’єр» №78 від 28 квітня 2012 року, в структурі доходу С.Арбузова заробітна плата — 1,707 млн грн, матеріальна допомога — 103 тис. грн, дивіденди і відсотки — 67 тис грн, дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської і суддівської практики в спорті — 952 грн, подарунки, призи, виграші- 470 грн, страхові виплати — 39 тис. грн, інші види доходів — 130 тис. грн.

Загальна сума доходу сім'ї С.Арбузова (дружина, двоє синів) склала 9,179 млн. грн, зокрема: заробітна плата — 147 тис. грн, дивіденди і відсотки — 3,561 млн грн, дохід від відчуження рухомого і нерухомого майна — 5,471 млн грн, інші види доходів — 353 грн.

На рахунках С.Арбузова у банка та інших фінустановах знаходиться 2,392 млн грн, зокрема вкладених у 2011 році — 2,132 млн грн; на рахунках членів його сім'ї — 110,893 млн грн.

У власності, оренді, або на інших умовах використання у С.Арбузова земельна ділянка площею 619 кв. м і житловий будинок площею 179,7 кв. м, у членів його сім'ї — земельна ділянка площею 2,722 тис. кв. м, житловий будинок площею 172,5 кв. м і квартира площею 76,4 кв.м.

У графі «Відомості про транспортні засоби» значиться, що у власності, оренді або на інших умовах використання у голови Нацбанку знаходяться легкові автомобілі BMW Z8 2003 року випуску, Mercedes-benz S600 2003 року випуску, у членів його сім'ї знаходяться легкові автомобілі INFINITI EX 35 2008 року випуску і LAND ROVER-RANGE ROVER 2011 року випуску.

У графі «Відомості про фінансові зобов'язання» відзначене добровільне страхування на суму 48 тис. грн і добровільне страхування членів сім'ї — на 16 тис. грн.