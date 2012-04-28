Місія МВФ відвідає Україну 21-28 травня

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідає Україну 21-28 травня.

Про це йдеться в заяві голови представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Макса Альєра, яку оприлюднила прес-служба Фонду в Україні.

"Місія МВФ під керівництвом пана Кріса Джарвіса відвідає Україну 21-28 травня для завершення дискусій з перегляду програми...", - сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня українська делегація, яку очолив голова Національного банку України (НБУ) Сергій Арбузов, і до складу якої входив міністр фінансів України Юрій Колобов, провела у Вашингтоні переговори з керівництвом МВФ.

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Довідка УНІАН. У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 млрд дол. до кінця поточного року.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд дол.

22 грудня 2010 року було виділено другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд SDR, що становить 1,5 млрд дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна виконати низку вимог, зокрема, підняти тарифи для населення на газ і теплопостачання.