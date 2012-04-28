Присяжнюк задекларував за підсумками 2011 року 7,97 млн грн доходу

Міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк задекларував за минулий рік 7,96 млн грн доходу.

Текст його податкової декларації обнародуваний у газеті «Урядовий кур’єр» №78 від 28 квітня 2012 року.

Зокрема, заробітна плата М.Присяжнюка за 2011 рік склала 223 тис. грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав — 7,704 млн грн, дивіденди і відсотки — 33 тис. грн.

Дохід сім'ї М.Присяжнюка (дружина, дві дочки і син) у 2011 році склав 586 тис. грн, зокрема: дохід від підприємницької і незалежної професійної діяльності — 574 тис. грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав — 12 тис. грн.

У М.Присяжнюка за підсумками минулого року на рахунках банків та інших фінустанов знаходиться 546 тис. грн. Номінальна вартість цінних паперів становить 6,931 млн грн.

У власності, оренді, або на іншому праві використання у М.Присяжнюка знаходяться земельні ділянки площею 27,03 тис. кв. м, квартири площею 325,1 кв. м, 74,58 кв. м і 197,1 кв. м, дачний будинок площею 516,2 кв. м; у членів його сім'ї знаходяться квартири площею 72,8 кв. м і 72,8 кв. м, інше нерухоме майно — площею 13,8 кв. м, 13,8 кв. м і 197,3 кв.м.

У власності, оренді, або на іншому праві використання у М.Присяжнюка легкові автомобілі: Mercedes-Benz S550 4MATIC (5461 куб. см) 2010 року випуску і Maserati Quattroporte (4200 куб. см) 2008 року випуску; у членів його сім'ї: Mercedes-Benz R350 (3498 куб. см) 2008 року випуску.

У графі «Відомості про фінансові зобов'язання» М.Присяжнюка значаться витрати на утримання майна в сумі 175 тис. грн, у його сім'ї — 50 тис. грн.