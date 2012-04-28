Табачник задекларував за 2011 рік сукупний дохід у сумі 768 тыс грн

За підсумками 2011 року міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник задекларував сукупний дохід у сумі 768 тис. 271 грн.

Згідно з декларацією про доходи глави МОН, котра є в розпорядженні «Коментарів», з цієї суми зарплата, інші виплати і винагороди становлять 253,116 тис. грн. Дохід Д.Табачника від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, спортивної інструкторської і суддівської практики склав 55,212 тис. грн.

Авторська винагорода і доходи від реалізації прав інтелектуальної власності склала 36,520 тис. грн.

Крім того, в 2011 році міністр одержав дохід у вигляді дивідендів (відсотків) в сумі 423,423 тис. грн.

Загальна сума сукупного доходу дружини глави Міносвіти Тетяни Назарової минулого року склала 494,003 тис. грн, зокрема, дивіденди (відсотки) 241,350 тис. грн, зарплата – 187,116 тис. грн, дохід від викладацької діяльності – 55,212 тис. грн, страхові виплати і компенсації – 10,325 тис. грн.

У власності міністра (оренді тощо) є земельна ділянка в Київській області загальною площею 6960 кв. м, житловий будинок площею 559 кв. м, гараж, 58 кв. м. Крім того – квартира в Києві площею 298 кв.м.

Також у власності сім'ї Д.Табачника є квартира в Києві площею 38 кв.м.

Сімейство глави Міносвіти також є власниками легкового автомобіля Toyota «Camry» (об'єм двигуна 2,3 л) 2007 року випуску.

На рахунках у банках та інших фінустановах у Д.Табачника знаходиться 5 млн. 903 тис. 390 грн, у його дружини - 2,32 млн. грн.