ПУМБ випустить облігації на суму 1 млрд грн

Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, Київ) випустить облігації на 1 млрд грн.

Як сказано у повідомленні прес-служби банку, відповідне рішення було ухвалене наглядовою радою банку 28 квітня 2012 року.

«Загальна номінальна вартість випуску становить 1 млрд грн. Вид облігацій – іменні процентні незабезпечені. Кількість облігацій серії Е становить 500 тис. штук. Кількість облігацій серії F – 500 тис. штук. Номінальна вартість облігації – 1 000,00 гривень. Форма існування – бездокументна», - сказано у повідомленні.

Папери розміщуватимуться на Фондовій біржі ПФТС. Загальна сума облігацій планованого випуску становить 30,35% статутного капіталу ПУМБ.

Фінансові ресурси, залучені від продажу облігацій в обсязі 1 млрд грн, буде спрямовано в повному обсязі на кредитування фізичних і юридичних осіб.

Довідка УНІАН. ПАТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ) засновано в 1991 році, входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня 2012 року становили 31,64 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – зросли на 0,6%, до 15,67 млрд грн, зобов'язання – зменшилися на 10,6%, до 27,56 млрд грн, статутний капітал – 3,295 млрд грн., власний капітал – 4,08 млрд грн.

ПУМБу січні-березні 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року збільшив чистий прибуток у 4 рази – до 38,8 млн. грн.

Основним акціонером банку є ТОВ «СКМ Фінанс» – 89,87% акцій. Банк контролює український бізнесмен Ринат Ахметов.