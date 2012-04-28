Дохід голови ПФУ Зайчука в 2011 році становить 368 тис. грн

Голова Пенсійного фонду України (ФПУ) Борис Зайчук за підсумками 2011 року одержав дохід у сумі 368 тис. грн.

Текст його декларації опублікований у газеті «Урядовий кур’єр» №78 від 28 квітня 2012 року.

Дохід сім'ї Б.Зайчука (дружина) за підсумками минулого року становить 44 тис. грн.

На рахунках у банках у Б.Зайчука зберігається 53 тис. грн.

У власності голови ФПУ є частина квартири площею 28,6 кв.м. Дружина Б.Зайчука володіє земельною ділянкою площею 3,56 тис. кв. м, житловий будинок площею 420,7 кв. м, дачний будинок площею 188 кв. м.

Дохід першого заступника голови правління ФПУ Василя Кравчука в 2011 році становить 382 тис. грн, дохід заступника голови ФПУ Валентини Нікітенко — 308 тис. грн.