Середня заробітна плата в березні підвищилася на 4,4% - до 2,923 тис. грн

В Україні середня заробітна плата в березні 2012 року склала 2,923 тис. грн, що на 4,4% більше, порівняно з лютим. Порівняно з березнем 2011 року рівень середньої заробітної плати підвищився на 15,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні в березні ц.р. спостерігався в Києві - 4,577 тис. грн (зростання порівняно з лютим 2012 року - на 6,3%, порівняно з березнем 2011 року - на 17,5%), а також у Донецькій - 3,381 тис. грн (порівняно з лютим зростання на 3,9%, порівняно з березнем 2011 року - на 14%), Дніпропетровській - 3,042 тис. грн (+2,6%; +9,9% відповідно) й Київській - 2,996 тис. грн (+1,9%; +10,5% відповідно) областях.

Найнижчий рівень середньої зарплати відмічено в Тернопільській області - 2,079 тис. грн (+4,2%; +19,8%), а також у Херсонській - 2,154 тис. грн (+4,8%; +16,6%) і Чернівецькій - 2,19 тис. грн (+5,3%; +20,1%).

Загалом зростання рівня середньої заробітної плати в березні проти лютого 2012 року спостерігалося в 21 області, а також у Києві, Севастополі й АР Крим. Відповідно, зниження спостерігалося в трьох областях.

Зокрема, у березні ц.р. середня зарплата в АР Крим склала 2,486 тис. грн (+7,9%; +16,4%), у Вінницькій області - 2,309 тис. грн (+6,1%; +19,5%), Волинській - 2,212 тис. грн (+6,6%; +19,2%), Житомирській - 2,235 тис. грн (+5,6%; +15,2%), Закарпатській - 2,247 тис. грн (+5,4%; +15,3%), Запорізькій - 2,804 тис. грн (+0,6%; +10%), Івано-Франківській - 2,421 тис. грн (+3,7%; +16,1%), Кіровоградській - 2,3 тис. грн (+4,8%; +16,7%), Луганській - 2,971 тис. грн (+5,1%; +13,4%), Львівській - 2,478 тис. грн (+5,4%; +14,8%), Миколаївській - 2,675 тис. грн (-3,3%; +10,3%), Одеській - 2,644 тис. грн (+7,2%; +18,4%), Полтавській - 2,681 тис. грн (+3%; +15,5%), Рівненській - 2,443 тис. грн (-4,3%; +10,8%), Сумській - 2,392 тис. грн (+5,4%; +17,3%), Харківській - 2,683 тис. грн (+5,8%; +16,7%), Хмельницькій - 2,27 тис. грн (-0,3%; +14,1%), Черкаській - 2,38 тис. грн (+4,5%; +18,3%), Чернігівській області - 2,274 тис. грн (+10,8%; +18,6%), у Севастополі - 2,759 тис. грн (+4,2%; +19%).