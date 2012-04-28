Колесніков за підсумками 2011 року задекларував 166 млн грн доходу

Віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис Колесніков за підсумками минулого року задекларував 166,438 млн грн доходу.

Згідно з його декларацією про доходи за 2011 рік, розміщеною в газеті «Урядовий кур'єр» (№78 від 28 квітня ц.р.), в структурі доходу Б.Колеснікова заробітна плата склала 340,63 тис. грн, авторська винагорода і доходи від реалізації прав інтелектуальної власності - 151,974 млн грн, дивіденди і відсотки - 14,123 млн. грн.

Загальна сума доходу сім'ї Б.Колеснікова (дружина і дочка) склала 3,577 млн. грн, зокрема: заробітна плата - 151,153 тис. грн, дивіденди і відсотки - 3,426 млн. грн.

На рахунках Б.Колеснікова в банку таінших фінустановах знаходиться 141,878 млн. грн, зокрема вкладених у 2011 році - 14,873 млн грн; на рахунках членів його сім'ї - 52,309 млн. грн.

Крім того, Б.Колесніков володіє цінними паперами номінальною вартістю 13,506 млн грн, члени його сім'ї - 13,506 млн. грн.

Внески Б.Колеснікова в статутні капітали підприємств становлять 3,152 млн. грн, внески членів його сім'ї - 3,152 млн. грн.

У власності, оренді або на інших умовах використання у Б.Колесникова знаходиться житловий будинок загальною площею 5,581 тис. кв. м., земельні ділянки площею 45,6 тис. кв. м і 4,448 тис. кв.м. У членів його сім'ї - квартира площею 227,3 кв. м, житловий будинок площею 421 кв. м, земельні ділянки площею 2,297 тис. кв.м. і 60 кв. м, а також два гаражі площею 56 кв. м і 30,6 кв.м.

У графі «Відомості про транспортні засоби» значиться, що у власності, оренді або на інших умовах використання у віце-прем'єр-міністра - міністра інфраструктури знаходяться легкові автомобілі Bentley Mulsanne 2010 року випуску, Bentley Continental Flying Spur 2009 року випуску і прогулянковий катер З 43 2010 року випуску завдовжки 12,9 м. Члени його сім'ї володіють автомобілем Mercedes-Benz 2010 року випуску.