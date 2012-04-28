Курс НБУ на 03.05.2012

Офіційний курс НБУ на 03.05.2012 100 USD - 798.9900 (на 28 квітня - 798.9900) 100 EUR - 1056.9839 (на 28 квітня - 1056.9839) 10 RUR - 2.7211 (на 28 квітня - 2.7155)

ОфіційнийкурсНБУна03.05.2012



100USD -798.9900(на 28квітня -798.9900)



100EUR -1056.9839(на 28квітня -1056.9839)



10RUR-2.7211(на 28квітня -2.7155) Обліковікурсибанківськихметалівна03.05.2012за 10тройськихунцій(грн)



959XAU10Золото -132152.95(на 28квітня -132152.95)



961XAG10Срібло -2488.05(на 28квітня -2488.05)



962XPT10Платина -125201.73(на 28квітня -125201.73)



964XPD10Паладій -53452.43(на 28квітня -53452.43)

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