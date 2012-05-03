Євро подешевшав до долара на статданих з єврозони

На торгах у середу, 2 травня, курс євро впав по відношенню до долара на статданих з єврозони.

До кінця торгової сесії євро подешевшав до долара до 1,3158 долара за євро з 1,3237 долара за євро у вівторок. До японської валюти долар піднявся до 80,13 ієни за долар проти 80,09 ієни за долар до кінця попередніх торгів. Курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США збільшився до 79,15 пункту з 78,82 пункту до закриття торгів вівторка.

Згідно з даними аналітичної компанії Markit Economics, індекс ділової активності в галузі промислового виробництва для 17 країн єврозони (PMI), за остаточною оцінкою, знизився в квітні 2012 року на 1,8 пункту з показника березня і склав 45,9 пункту. Таким чином, дані виявилися гіршими за прогнози аналітиків, що чекали зниження індексу до 46 пунктів з 47,7 пункту в березні, передає Bloоmberg.