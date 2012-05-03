Білорусь у березні залишалася лідером серед країн СНД і Європи за збільшенням цін

Мінськ. У березні 2012 року Білорусь зайняла перше місце серед низки країн СНД і Європи за збільшенням споживчих цін.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, порівняльні дані опубліковано Національним статистичним комітетом Білорусі.

До цього більш як півроку Білорусь залишалася лідером за темпами інфляції. Лише у січні 2012 року її випередила Угорщина, в лютому Білорусь також була на першому місці.

«У березні інфляція в Білорусі проти лютого 2012 року становила 1,5%, тоді як у Литві та Естонії – 1%, Угорщині – 0,8%, Іспанії – 0,7%, Латвії – 0,6%, Італії, Польщі, Росії – 0,5%, Фінляндії і Туреччині – 0,4%, Словаччині, Україні, Болгарії, Німеччині, Казахстані – 0,3%, Чехії – 0,2%. У Норвегії ціни знизилися на 0,1%», - повідомляє Білстат.

Водночас, за збільшенням індексу цін на продукти харчування і безалкогольні напої в березні проти лютого Білорусь зайняла шосте місце у списку з показником 0,9%. Такий самий показник і в Угорщини. Їх випередили: Чехія – 1,9%, Словаччина – 1,8%, Польща – 1,2%, Литва – 1,1%. За Білоруссю та Угорщиною йдуть: Росія – 0,8%, Болгарія і Латвія – 0,7%, Казахстан і Фінляндія – 0,5%, Німеччина – 0,3%, Норвегія і Україна – 0,2%, Іспанія та Італія – 0,1%. У Туреччині ціни знизилися на 0,3%, в Ірландії – на 0,1%.

Довідка УНІАН. У Білорусі у 2011 році було зафіксовано найвищу інфляцію за останні десять років. За рік споживчі ціни в Білорусі збільшилися на 108,7%, зокрема за грудень – на 2,3%.

Прогнозом соціально-економічного розвитку Білорусі у 2011 році планувалася інфляція на рівні 7,5-8,5%. У 2012 році планується втримати інфляцію в межах 19-22%.