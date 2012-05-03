Зростання ВВП у І кварталі сповільнилося до 1,8% порівняно зі зростанням на 5,4% роком раніше

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в першому кварталі 2012 року проти відповідного періоду 2011 року (у постійних цінах 2007 року) становило 1,8% (зростання ВВП в I кварталі 2011 року - 5,4%).

Про це повідомляється на сайті Держстату України.

За січень-березень 2012 року зростання ВВП також сповільнилося і порівняно з четвертим кварталом 2011 року (4,7%).

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%.