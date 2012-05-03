Кабмін визначив загальний обсяг держгарантій щодо запозичень під Євро-2012 на 2,4 млрд грн

Кабінет міністрів України встановив, що державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань щодо запозичень суб'єктів господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління Нацагентства з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу і реалізації інфраструктурних проектів (Укрєвроінфрапроект), у 2012 році надаватимуться в межах 2,4 млрд грн.

Відповідна постанова № 347 прийнята урядом 25 квітня 2012 року.

Згідно з постановою, підписувати документи про надання таких держгарантій буде міністр фінансів.

Укрєвроінфрапроект щомісячно погоджуватиме з Мінфіном план фінансування заходів щодо підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу за рахунок таких коштів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України визначив Міністерство інфраструктури головним розпорядником бюджетних коштів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Згідно з держпрограмою підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, на підготовку до чемпіонату передбачено 26 млрд грн.