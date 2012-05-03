Уряд планує зростання доходів держбюджету в 2013 і 2014 рр. на рівні 6% і 4%

Уряд України планує зростання доходів державного бюджету в 2013 р. на рівні 6%, до 388,8 млрд грн, і в 2014 році - 4%, до 404,7 млрд грн, порівняно з попереднім роком, відповідно.

Це передбачено у Прогнозі державного бюджету України на 2013 і 2014 рр., затвердженому постановою Кабінету міністрів України №318 від 5 квітня 2012 року.

При цьому прогнозується, що видатки у вказані роки збільшуватимуться: у 2013 році - на 2%, до 399,7 млрд грн; у 2014 році - на 5%, до 420,6 млрд грн, відповідно.

Уряд планує скорочення дефіциту держбюджету з 25,230 млрд грн у 2012 році до 13,9 млрд грн у 2013 році і до 20 млрд грн у 2014 році.

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Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 366,621 млрд грн, зокрема, доходи загального фонду - 317,408 млрд грн, видатки - 391,810 млрд грн, зокрема, видатки загального фонду - 342,005 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%, з курсу 8 грн за один долар.