Янукович доручив Азарову розвивати реальний сектор економіки

Президент України Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову вжити заходів з активізації розвитку реального сектора економіки, реформ у сферах дерегуляції, розвитку підприємництва та надання адміністративних послуг.

Відповідне доручення глави держави розміщено на його офіційному сайті.

Президент доручив забезпечити підготовку та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України низкі законопроектів.

Зокрема, це законопроект про обмеження втручання суб'єктів владних повноважень у діяльність суб'єктів господарювання. Глава держави вимагає, аби цей документ передбачав запровадження механізму припинення діяльності суб'єктів господарювання, зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, застосування до суб'єктів господарювання інших заходів реагування, що обмежують ведення підприємницької діяльності, виключно за рішенням суду; визначення кола суб'єктів господарювання, щодо яких застосовуватиметься такий механізм; установлення заборони на проведення заходів державного нагляду (контролю) одного предмета перевірки різними органами державного нагляду (контролю); можливість початку роботи новоутворених підприємств на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки без отримання відповідного дозволу тощо.

Також В.Янукович вимагає від М.Азарова забезпечити внесення до парламенту законопроектів про врегулювання проблемних питань в оподаткуванні доходів сільськогосподарських кооперативів та їхніх членів; про земельні торги, передбачивши, зокрема, правові засади проведення аукціону з продажу земельних ділянок державної, комунальної власності несільськогосподарського призначення або прав на них; про спрощення процедури відведення земельних ділянок для будівництва, передбачивши, зокрема, скорочення строків підготовки, розгляду і погодження документації із землеустрою для містобудівних потреб.

Ці законопроекти мають потрапити до парламенту до 2 липня 2012 року.

При цьому до 16 липня уряд має внести у Верховну Раду законопроекти про заборону проведення податкових перевірок платника податків за періоди, щодо яких була проведена планова документальна перевірка, крім випадків, коли посадових осіб органу державної податкової служби, які проводили планову документальну перевірку цього платника податків, притягнуто до дисциплінарної відповідальності, до адміністративної, кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення, за правопорушення у сфері службової діяльності, пов'язані з цим платником податків та про посилення відповідальності посадових осіб органів державної податкової служби за прийняття неправомірних рішень про донарахування податків і зборів та про застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання, а також відповідальності безпосередніх керівників цих посадових осіб, передбачивши, зокрема, звільнення таких осіб за систематичне прийняття неправомірних рішень.

Крім того, М.Азарову доручено розробити за участю Національного банку України та внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення ухилення суб'єктів господарювання від виконання зобов'язань за кредитними угодами шляхом визнання кредитних угод у судовому порядку недійсними.

Також голова уряду має забезпечити розроблення за участю роботодавців і затвердження плану заходів щодо створення сучасних галузевих стандартів вищої освіти, державних стандартів професійно-технічної освіти та оновлення типових навчальних планів вищих та професійно-технічних навчальних закладів; запровадження тимчасового (на строк до трьох років) включення до конкурсних умов державних закупівель умови щодо наявності в учасників таких закупівель власних виробничих потужностей або сервісу на території України.

За участю Нацбанку М.Азаров має вжити заходів щодо запровадження в установленому порядку механізму державної підтримки експортної діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, шляхом страхування експортних кредитів, гарантування зобов'язань українських експортерів за зовнішньоекономічними договорами про експорт товарів (робіт, послуг), гарантування пропозицій українських експортерів, що подаються для участі у міжнародних тендерах. Термін виконання цих заходів Президент встановив 1 червня.

Крім того, В.Янукович доручив М.Азарову до 15 серпня вжити заходів з розробки і реалізації пілотного проекту з упровадження сучасних галузевих стандартів вищої освіти, державних стандартів професійно-технічної освіти та оновлених типових навчальних планів вищих та професійно-технічних навчальних закладів щонайменше за 15 спеціальностями.

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