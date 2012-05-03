Деномінація білоруського рубля може відбутися у 2013 році

Мінськ. Національний банк Білорусі у 2013 році може розпочати підготовку до деномінації білоруського рубля.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це сьогодні в Палаті представників повідомила голова правління Нацбанку Білорусі Надія Єрмакова.

Вона зазначила, що Національний банк поки що це питання не опрацьовує.

«Ми вважаємо, що в 2012 році говорити про це передчасно. Головне завдання в поточному році - впоратися з інфляцією, припинити її зростання хоча б до того рівня, який визначений Основними напрямами розвитку економіки цього року і грошово-кредитної політики. Та й гострої потреби проводити деномінацію у 2012 році немає. Проте, враховуючи, що йде зростання доходів населення, збільшується сума грошей, йде зростання білоруської економіки, і виробництво збільшуватиметься, ми вважаємо, що десь у 2013 році ми вже можемо почати говорити, починати продумувати і упродовж, можливо, 2013 року готуватися до деномінації», - сказала Н. Єрмакова.

На її думку, якогось економічного ефекту від деномінації очікувати не варто.

«Це лише спростить поводження з грошима», - додала вона.

Нагадаємо, що 12 березня 2012 року Національний банк Білорусі випустив в обіг банкноту номіналом 200 тис. білоруських рублів зразка 2000 року.

Довідка УНІАН. 1 січня 2000 року в Білорусі були введені в обіг банкноти Нацбанку вартістю 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 і 5000 рублів, у 2001 році – 10 000 рублів, у 2002 році – 20 000 і 50 000 рублів, а у 2005 році – 100 000 рублів.

На 12 березня 2012 року купюра в 100 тисяч рублів була найбільшою з білоруських купюр, що перебували в обігу, і еквівалентною12 доларам США за поточним курсом, тоді як до триразової девальвації, яка відбулася упродовж 2011 року, була еквівалентною 33 доларам США.

Купюра номіналом 200 тисяч білоруських рублів на сьогодні є найбільшою, і еквівалентна, приблизно, 25 доларам.