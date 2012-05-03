Мінфін продав ОВДП на 100,61 млн грн, що в 7 разів менше, ніж на попередньому аукціоні

Міністерство фінансів України сьогодні від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 100,61 млн грн, що в 7 разів менше, ніж за результатами попереднього аукціону, який відбувся 26 квітня ц.р. (699,7 млн грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Від продажу ОВДП було залучено: терміном обігу 5 років - 50,439 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 14% річних; терміном обігу 7 років - 50,168 млн грн під 14%.

Аналітик компанії «Інвестиційний Капітал УкраїнА» Тарас Котович вважає, що кінець місяця і здійснені минулого тижня податкові платежі суттєво знизили ліквідність у банківській системі, що могло стати причиною відсутності ринкового попиту навіть на короткі папери.

«Низький рівень процентних ставок за даними ОВДП, який неістотно відрізняється від ставок за 12-місячними облігаціями, не може не наводити на думку про те, що розміщення цих облігацій містить в собі певні домовленості Мінфіну та НБУ з їх покупцем або покупцями. А покупцем, швидше за все, виступає один з державних або рекапіталізованих державою банків", - вважає Т.Котович.

Він зазначає, що за підсумками аукціону Мінфін зібрав лише 15,39% виплат з обслуговування і погашення боргу, запланованих на цей тиждень в сумі 653,65 млн грн. Наступного тижня Мінфін повинен буде виплатити всього 121,72 млн грн обслуговування боргу, а аукціон буде тільки один раз у вівторок, на якому ринку будуть запропоновані дві облігації в національній валюті і дві в доларах США.

«Проте, незважаючи на невелику суму виплат, активність повинна зрости, сконцентрувавшись на 12-місячній номінованій у гривні облігації та 1,7-річній облігації, номінованій в іноземній валюті», - резюмував аналітик.

Довідка УНІАН. За січень-березень п.р. за результатами аукціонів до державного бюджету України надійшло 10,6 млрд грн, 534,4 млн дол і 205,2 млн євро.