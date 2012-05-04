Bloomberg: найнадійніші банки у світі - Сінгапуру та Канади

Банки Сінгапуру є найнадійнішими в світі, за ними йдуть канадські банки, повідомляє Bloomberg.

Перше місце в рейтингу 10 найнадійніших банків другий рік поспіль займає сінгапурський Oversea-Chinese Banking Corp, друге - китайський BOC Hong Kong Holdings Ltd, третє - канадський Canadian Imperial Bank of Commerce.

Всього в десятку входять чотири канадських і три сінгапурських банки. Рейтинг був складений з урахуванням тільки тих банків, які мають активи на суму 100 млрд доларів.