Губернатор Тернопільської області 2011 року отримав 133,6 тис грн доходу

Дохід голови Тернопільської облдержадміністрації Валентина Хоптяна 2011 року становив 133,673 тис грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в оприлюдненій декларації В.Хоптяна.

У документі зазначено, що минулого року голова ТОДА отримав 121,144 тис грн зарплати і 12,529 тис грн матеріальної допомоги.

Згідно з декларацією, В.Хоптяна має земельну ділянку площею 5,33 га та будинок площею 170,1 кв. м.

Дружина В.Хоптяна, яка очолює Гусятинську районну раду, 2011 року отримала 132,989 тис грн доходу, з них 108,449 тис грн – зарплата, 19,539 тис. грн – матеріальна допомога.

Вона також володіє земельною ділянкою площею 4,79 га, двома квартирами площами 107 кв. м та 26 кв. м, нежитловим приміщенням площею 153,6 кв. м.

Також у власності дружини губернатора є автомобіль Suzuki Grand Vitara XL-7 об’ємом двигуна 2700 см куб.