НБУ в I кварталі скоротив активи на 4% - до 416,54 млрд грн

Національний банк України в I кварталі 2012 року скоротив активи на 4% - до 416,54 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому в пресі.

Згідно з повідомленням, кошти і депозити в іноземній валюті збільшилися на 5% - до 106,923 млрд грн, цінні папери нерезидентів - на 9%, до 136,565 млрд грн. Обсяг авуарів НБУ в спеціальний правах запозичень зріс на 6% - до 151 млн грн. Монетарне золото зросло на 8% - до 8,731 млрд грн. Портфель цінних паперів України збільшився на 4% - до 79,153 млрд грн. Обсяг кредитів банкам та іншим позичальникам скоротився на 11% - до 53,621 млрд грн, внески в рахунок квоти МВФ збільшилися - на 0,856%, до 16,974 млрд грн.

Зобов'язання Нацбанку за звітний період скоротилися на 4% - до 322,501 млрд грн, у тому числі банкноти і монети в обігу на 2% - до 204,918 млрд грн, зобов'язання перед МВФ - на 5%, до 72,814 млрд грн.

Статутний капітал НБУ в звітному періоді залишався на рівні 100 млн грн, а власний капітал скоротився на 5% - до 94,039 млрд грн.

Фонди та інші резерви скоротилися на 34% - до 13,702 млрд грн, резерви переоцінки іноземної валюти, монетарного золота і банківських металів зросли на 0,4% - до 90,691 млрд грн. Також Нацбанк знизив на 14,538 млрд грн. вартість фінансових активів до їх справедливої вартості в результаті корекції.