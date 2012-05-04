«ПриватБанк» у I кварталі скоротив чистий прибуток на 39% - до 267 млн грн

«ПриватБанк» (Дніпропетровськ) в I кварталі 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, скоротив чистий прибуток на 39% - до 267,011 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті банку.

Активи банку за вказаний період збільшилися на 6% і на 1 квітня 2012 року склали 153,655 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 5%, до 105,936 млрд грн, зобов'язання - на 7%, до 136,649 млрд грн. Статутний капітал у звітному періоді залишався на рівні 13,545 млрд грн, власний капітал збільшився на 2% - до 17,006 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Станом на 1 січня 2012 року Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов володіли по 33,7545% акцій «ПриватБанку», кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,99%.