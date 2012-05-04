НБУ відзначає зростання золотовалютних резервів у квітні на 0,5 млрд дол

Керівник групи радників голови Національного банку України (НБУ) Валерій Литвицький відзначає зростання золотовалютних резервів Нацбанку в квітні на 0,5 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, за словами В.Литвицького, порівняно з початком 2012 року, коли резерви становили 31,794 млрд дол., на 4 травня вони зменшилися на 130 млн дол. Тобто на зазначену дату вони становили 31,66 млрд дол. (на кінець березня ц.р. золотовалютні резерви становили 31,128 млрд дол. - УНІАН).

В.Литвицький зазначив, що такий рівень зниження обсягу резервів із початку цього року є оптимістичнішим, ніж це прогнозували раніше.

Серед чинників, які позитивно вплинули на рівень резервів, керівник групи радників голови НБУ вказав, серед іншого, стабілізацію й скорочення попиту населення на валюту на готівковому ринку, поповнення резервів Міністерством фінансів за рахунок розміщення валютних ОВДП, а також те, що «Нафтогаз України» протягом декількох місяців обходиться без валютної підтримки НБУ для розрахунків за імпортований газ.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. міжнародні резерви Нацбанку збільшилися на 0,3% - до 31,128 млрд дол.

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