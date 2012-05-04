На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0320/8,0350 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0340/8,0380, на 12:00 ціни знизилися до 8,0320/8,0360. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0320/8,0350.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2712/0,2716, на момент закриття піднялися до 0,2714/0,2718. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,5360 (+0,0083).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3120/1,3160.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5590/10,5660, на 12:00 ціни пішли донизу - 10,5445/10,5560. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,5440/10,5540.