Підсумки виборів у Франції та Греції обвалили ціни на нафту і курс євро

Після виборів у Франції та Греції на азіатських біржах відновилося падіння євро і знизилися фондові індекси, повідомляє японська телекомпанія NHK.

Так, у понеділок вранці на валютному ринку в Сіднеї курс євро впав і коливався в діапазоні від 103 до 103,5 ієни. Японський індекс ділової активності Nikkei упав на 2,6%, повідомляє Reuters.

За даними Associated Press, ціна червневих ф'ючерсів на нафту на електронних торгах в Нью-Йорку впала до 96,62 дол.

У неділю президентом Франції був обраний Франсуа Олланд. Багато фінансових аналітиків вважають, що його політика буде недружньою по відношенню до великого капіталу.

На парламентських виборах у Греції, за останніми даними, правлячій коаліції, мабуть, не вдасться відстояти більшість у парламенті, що ставить під питання стабільність єврозони, пише «Газета.Ru».