Цього тижня пара EUR/USD і далі перебуватиме у діапазоні 1,3000-1,3280 - експерт

Динаміка пари EUR/USD на поточному тижні (7-11 травня) багато в чому визначатиметься настроями інвесторів щодо долара США, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, з позиції технічного аналізу можна виділити два важливі рівні - 1,3280 і 1,3000, подолання яких стане сигналом до формування спрямованих імпульсів до позначок 1,3480 або 1,2600. Проте для цього потрібні додаткові фундаментальні передумови. За оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, пара продовжить коливатися у діапазоні 1,3000-1,3280.

Банк Англії 10 травня оприлюднить підсумки свого чергового засідання, на якому можливе внесення змін до програми кількісного пом'якшення. Ймовірно, GBP/USD і далі почуватиметься впевненіше за євро і чинитиме на нього тиск у крос-курсі EUR/GBP, тоді як динаміка GBP/USD багато в чому визначатиметься поведінкою долара.

Динаміка пари USD/JPY переважно залежатиме від руху долара США, оскільки значущих новин з боку Японії у цей період не заплановано. З позицій технічного аналізу подолання рівнів 79,65 і 80,70 може спровокувати імпульси до 79,15 і 81,70 відповідно.

Основною подією поточного тижня (7-11 травня), здатною чинити істотний вплив на позиції американського долара, стануть дані щодо виробничої інфляції, намічені до публікації 11 травня. Проте їх значущість знову слабшатиме після публікації звітів за ключовою макроекономічною статистикою зі США, що вийшла на початку місяця і сформувала дещо суперечливу картину. З одного боку, індекси ділового оптимізму дають підстави вважати, що зростання найбільшої економіки світу продовжується і навіть трохи посилюється. А з іншого, ринок праці розчаровує вже два місяці поспіль. На цьому тлі спекуляції на тему можливого виникнення необхідності дострокового посилення грошово-кредитної політики з боку ФРС знову слабшатимуть, понизивши потребу в ретельнішому відстежувані даних щодо інфляції.