Ринки відреагували зниженням на перемогу лівих у Франції та Греції

Брюссель. Ринки світу відреагували зниженням на перемогу представника соціалістів Ніколя Олланда на президентських виборах у Франції і лівих на парламентських виборах у Греції.

Про це повідомляють сьогодні світові та європейські агентства.

За даними бельгійського агентства Belga, близько 8:00 за середньоєвропейським часом, курс євро на Нью-Йоркській біржі проти американського долара знизився до 1,2993 з 1,3082 станом на 23:00 п'ятниці.

На японській біржі курс євро також знизився до найнижчого рівня з середини лютого цього року 103,22 єни.

Азіатські біржі також закрилися з пониженням. Так, Токійська біржа закрилася з пониженням на 2,78%, Сідней – на 2,19%, Сеульська – на 1,64%, біржа Гонконга – на 2,64%, Сінгапура – на 2,21%, Бомбея – на 1,69%.

Сьогодні вранці зниження індексів спостерігалося на біржі Парижа, а падіння на біржі Афін сягнуло 8%.

Аналітики побоюються, що перемоги лівих у Франції і Греції приведуть до зупинки політики економії бюджетних коштів у Європі, що може негативно позначитися на борговій кризі.