Податкові надходження до місцевих бюджетів Харківської області збільшилися на 23%

У Харківській області за січень-квітень 2012 р. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року податкові надходження до місцевих бюджетів збільшилися на 23,3% (на 302,4 млн. грн) і становили 1,6 млрд грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Державної податкової служби в Харківській області, розрахункова база Державної податкової служби України виконана на 110,9%, додатково надійшло 156,9 млн. грн.

Загалом ДПС у Харківській області за січень-квітень 2012 р. збільшила збір платежів до бюджетів усіх рівнів на 1,05 млрд грн – до 6,4 млрд грн. Розрахункова база виконана на 103,7%, додатково надійшло 224,9 млн. грн.

Зокрема, до державного бюджету за 4 місяці зібрано майже 4,78 млрд грн платежів, з яких 4,75 млрд грн, – до загального фонду державного бюджету. Розрахункова база надходжень до загального фонду держбюджету виконана на 101,4%, додатково надійшло 63,4 млн. грн.

У квітні 2012 р. у Харківській області збір платежів до бюджетів усіх рівнів становив 1,46 млрд грн. Розрахункова база надходжень до загального фонду держбюджету виконана на 100,1%, додатково надійшло 1,9 млн. грн. До державного бюджету в квітні зібрано 1,04 млрд грн, з яких 1,03 млрд грн, – до загального фонду держбюджету.

У квітні 2012 р. до місцевих бюджетів зібрано 417,4 млн. грн. Розрахункова база ДПС України виконана на 109,6%, додатково надійшло 36,5 млн. грн.