Німеччина заявила про неможливість перегляду фіскальної угоди ЄС, що обіцяв Олланд
Брюссель. Німеччина заявила про неможливість перегляду фіскальної угоди, чого обіцяв добиватися новообраний Президент Франції Франсуа Олланд.
Як повідомляє AFP, сьогодні на брифінгу у Берліні речник Федерального канцлера Німеччини Штеффен Зайберт виключив будь-яку можливість перегляду бюджетного пакту, який вже підписаний 25 країнами-членами Європейського Союзу з 27-ми.
Він також висловився щодо ініціативи Ф.Олланда про необхідність забезпечення зростання економіки.
“Німеччина не хоче зростання за рахунок дефіциту, а лише зростання за рахунок структурних реформ”, - сказав Ш.Зайберт.
Як повідомляв УНІАН, 2 березня лідери 25 країн-членів ЄС підписали нову фіскальну угоду. Нові фіскальні правила передбачають чіткі вимоги до розміру дефіциту бюджетів, застосування механізмів балансування бюджетів, запровадження санкцій у випадку невиконання поставлених цілей.
У ході виборчої кампанії Ф.Олланд неодноразово заявляв про наміри переглянути цей документ після обрання на пост Президента Франції.