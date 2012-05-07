Нацбанк змінив ліквідатора «Соцкомбанку»

Національний банк України з 3 травня 2012 призначив ліквідатором ПАТ «КБ «Соцкомбанк» службовця НБУ Дмитра Власенка замість Наталії Хороленко, йдеться в повідомленні НБУ.

Згідно з повідомленням, службовець Нацбанку Сергій Бокий уповноважений виконувати функції ліквідатора «Соцкомбанку» в період тимчасової відсутності Д.Власенка.

Довідка УНІАН. КБ «Соцкомбанк» заснований у 2003 році.

На 1 липня 2011 79,8798% акцій банку належали «Hertensteegh BV»

Національний банк України своєю постановою від 20 жовтня 2010 р. № 465 ввів тимчасову адміністрацію в ПАТ «Комерційний банк «Соцкомбанк» з 21 жовтня 2010 р. до 21 квітня 2011 року.

22 квітня НБУ продовжив дію тимчасової адміністрації в банку на три місяці - до 21 липня 2011 року.

21 липня НБУ продовжив дію тимчасової адміністрації в банку до 21 жовтня 2011 року.

Постановою № 371 від 20 жовтня Нацбанк відкликав з 21 жовтня 2011 року банківську ліцензію, а також ініціював процедуру ліквідації ВАТ «КБ «Соцкомбанк».

Ліквідатором банку призначено службовця НБУ - начальника відділу банківського нагляду управління НБУ в Одеській області Наталю Хороленко.