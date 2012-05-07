У квітні в Україні зафіксована нульова інфляція

В Україні в квітні 2012 року порівняно з березнем 2012 року ціни не змінилися, інфляція становила 0%, проти квітня 2011 року інфляція становила 0,6%, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, інфляція в січні-квітні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 2,3%, з початку 2012 р. – 0,7%.

Згідно з повідомленням, ціни на харчові продукти й безалкогольні напої в квітні 2012 року до березня 2012 року знизилися на 0,2% (у квітні 2012 року до квітня 2011 року знизилися на 2,6%), зокрема на продукти харчування – на 0,3% (зниження на 3,9%). Ціни на хліб і хлібопродукти знизилися на 0,1% (зниження на 2,5%), зокрема на хліб – зросли на 0,1% (зростання на 6,5%), макаронні вироби – на 0,1% (зростання на 3,4%); ціни на м'ясо й м'ясопродукти – на 0,9% (зростання на 12,7%), на рибу й рибопродукти – на 0,1% (зростання на 7,2%), на молоко, сир та яйця – знизилися на 2,4% (зростання на 7,6%), зокрема на молоко – на 3% (зростання на 2,1%), сир і сир м’який – на 1,3% (зростання на 5,9%), на яйця – на 5,2% (зростання на 20,2%); на масло й жири - на 0,9% (зростання на 5,5%), зокрема на масло вершкове – на 1,3% (зростання на 2,9%), олію соняшникову – на 0,1% (зростання на 2,2%), на інші харчові тваринні жири – на 0,6% (зростання на 16,8%).

Ціни на фрукти в квітні 2012 року до березня 2012 року зросли на 2,1% (у квітні 2012 року до квітня 2011 року – зниження на 7,6%). На овочі ціни знизилися на 3,1% (зниження на 56,9%). Ціни на цукор знизилися на 2% (зниження на 32,9%), на безалкогольні напої – зросли на 0,6% (зростання на 12,2%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в квітні 2012 р. до березня 2012 р. подорожчали на 1% (у квітні 2012 року до квітня 2011 року – зростання на 7,9%), ціни на одяг і взуття не змінилися (зниження на 0,6%).

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в квітні 2012 року до березня 2012 року подешевшали на 0,5% (у квітні 2012 року до квітня 2011 року – зростання на 2,3%), зокрема квартплата не змінилася (зростання 10,6%), ціни на утримання й ремонт житла зросли на 0,2% (зростання 2,9%), каналізацію – на 0,2% (зростання 8,8%), воду – 0,7% (зростання 9%), ціни на електроенергію – не змінилися (не змінилися), на природний газ залишилися без змін (не змінилися), на гарячу воду й опалення – знизилися на 1,5% (зростання 0,2%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку й поточне утримання житла в квітні 2012 р. до березня 2012 року зросли на 0,1% (у квітні 2012 року до квітня 2011 року – зростання на 2,6%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 0,1% (зростання 2,8%), домашній текстиль – на 0,2% (зростання 3,7%), побутова техніка – знизилися на 0,2% (зниження на 0,5%).

Вартість послуг охорони здоров'я в квітні 2012 р. до березня 2012 року зросла на 0,6% (у квітні 2012 року до квітня 2011 року – зростання на 5,1%), зокрема вартість медичних товарів і устаткування – на 0,8% (зростання 4,7%), амбулаторні послуги - на 0,3% (зростання 6,2%).

Ціни у сфері транспорту в квітні 2012 р. до березня 2012 року зросли на 2,2% (у квітні 2012 року до квітня 2011 року – зростання на 11,1%), зокрема на купівлю транспортних засобів – на 0,3% (зростання 2,1%), на пальне та мастила – зросли на 5,1% (зростання 11,9%); транспортні послуги - на 0,7% (зростання 14,2%), зокрема пасажирський залізничний транспорт – на 3,5% (зростання 6,3%), пасажирський автодорожній транспорт – на 0,3% (зростання 15%).

Ціни у сфері зв'язку в квітні 2012 р. до березня 2012 року знизилися на 0,1% (у квітні 2012 року до квітня 2011 року зросли на 3,6%), вартість телефонних і телефаксних послуг не змінилася (зростання на 4,3%).

Ціни у сфері відпочинку й культури в квітні ц.р. не змінилися (у квітні 2012 року до квітня 2011 року – зростання 2,3%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп'ютерного устаткування знизилася в квітні 2012 р. на 0,7% (зниження на 3,9%), вартість відпочинку і послуг культури зросла на 0,3% (зростання 5,5%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 0,1% (зростання 4%).

Ціни у сфері освіти в квітні 2012 р. до березня 2012 р. зросли на 0,1% (у квітні 2012 року до квітня 2011 року – зростання 5,5%), зокрема дошкільна й початкова освіта подорожчала на 0,4% (зростання 6,5%), середня освіта – ціни не змінилися (зростання 8,1%), вартість вищої освіти залишилася без змін (зростання 4,7%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у квітні 2012 р. до березня 2012 року зросла на 0,3% (зростання 5,2%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні 2012 року, порівняно з лютим 2012 року склала 0,3%, у січні-березні 2012 року (проти грудня 2011 року) – 0,7%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд покращив прогноз інфляції на 2012 рік із 8,5% до 7,9%. МВФ прогнозує інфляцію в 2013 році на рівні 5,9%.