Платникам податків відшкодовано 0,7 млрд грн ПДВ за сумами заявки до 1 млн грн

З початку цього року платникам податків відшкодовано 0,7 млрд грн податку на додану вартість за сумами заявки до 1 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України.

У повідомленні зазначають, що в квітні відшкодування на суму до 1 млн грн отримали 1,7 тис. платників. Їм повернули 142,7 млн грн податку на додану вартість.

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