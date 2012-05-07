На міжбанку торги закрилися зниженням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0320/8,0370, на 12:00 ціни знизилися - 8,0315/8,0345. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0310/8,0340 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився на ТОМ’і котируваннями 0,2685/0,2689, на 12:00 ціни впали до 0,2670/0,2674. До закриття ціни не змінилися.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2955/1,3065.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4380/10,4465, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,4485/10,4585. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,4590/10,4690.