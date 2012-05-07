Путін визначив економічну політику Росії: піднятись на 100 сходинок у рейтингу СБ

Москва. Президент Росії Володимир Путін визначив економічну політику держави на термін свого президентства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це йдеться в його указі «Про довгострокову державну економічну політику».

Зокрема, уряду доручено підвищити позиції Російської Федерації в рейтингу Світового банку за умовами ведення бізнесу зі 120-ї у 2011 році до 50-ї - у 2015 році і до 20-ї - у 2018 році.

Крім того, уряд РФ повинен вжити заходів для створення і модернізації 25 млн високопродуктивних робочих місць до 2020 року; збільшення обсягу інвестицій не менш як до 25% внутрішнього валового продукту до 2015 року і до 27% - до 2018 року.

Також новий уряд повинен збільшити частку продукції високотехнологічних і наукомістких галузей економіки у валовому внутрішньому продукті до 2018 року в 1,3 разу проти рівня 2011 року і збільшити продуктивність праці до 2018 року в 1,5 разу проти рівня 2011 року.

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