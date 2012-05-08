Міжбанк відкрився падінням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань, що продовжувалося, – 8,0300/8,0350 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2676/80, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,4475/10,4560. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар дещо скоригувалися – 1,3010/12 (понеділок — 1,3000/02).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.