В Україні базова інфляція у квітні становила 0%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні у квітні 2012 року проти березня становила 0%, з початку року (квітень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,2%.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, у квітні 2012 року показник базової інфляції проти квітня 2011 року становив 4,7%, у січні-квітні 2012 року до відповідного періоду 2011 року - 5,7%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство і енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в квітні 2012 року порівняно з березнем 2012 року ціни не змінилися, інфляція становила 0%, проти квітня 2011 року інфляція становила 0,6%.

Інфляція у січні-квітні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 2,3%, з початку 2012 р. - 0,7%.

Інфляція в Україні в березні 2012 року порівняно з лютим 2012 року становила 0,3%, в січні-березні 2012 року (проти грудня 2011 року) - 0,7%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз інфляції в Україні на 2012 рік з 8,5% до 7,9%. МВФ прогнозує інфляцію у 2013 році на рівні 5,9%.