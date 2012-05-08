НБУ заявляє про зниження сальдо купівлі-продажу готівкової валюти

Національний банк України (НБУ) в квітні 2012 року не здійснював валютних інтервенцій на міжбанківському валютному ринку. Про це сказано в заяві директора Департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України Олександра Дубихвоста.

При цьому, за його словами, негативне сальдо купівлі-продажу населенням готівкової

валюти минулого місяця становило 209 млн. дол. (за березень 2012 року негативне сальдо становило 544,1 млн. дол. - УНІАН), що в 4 рази менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

О.Дубихвіст відзначив, що золотовалютні резерви НБУ в квітні збільшувалися за рахунок надходжень коштів на рахунки уряду і купівлі валюти регулятором на міжбанку.

“Вказані дані свідчать про збалансованість попиту і пропозиції на валютному ринку України”, - резюмував О.Дубихвіст.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви НБУ в квітні ц.р. збільшилися на 1,7%, або на 532,34 млн. дол., - до 31,660 млрд дол. За січень-квітень резерви скоротилися на 0,4%, або на 134,3 млн. дол.