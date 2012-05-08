В Україні вдвічі скоротилася кількість збиткових банків - до 15

В Україні у першому кварталі 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, удвічі скоротилася кількість збиткових банків - до 15 кредитно-фінансових установ, сукупний збиток яких становив 315,575 млн. грн. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Відповідно, прибуток за січень-березень 2012 року із 174 діючих на той момент банків показали 159 банків із сукупним прибутком 2,04 млрд грн.

Сальдований прибуток банківської системи за вказаний період становив 1,723 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила сальдований збиток на 40% - до 7,708 млрд грн.

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