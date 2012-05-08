Білорусь вивчить можливість проведення амністії капіталу – Лукашенко

Мінськ. Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив розглянути можливість проведення в Білорусі амністії капіталу.

Про це він заявив сьогодні, звертаючись із Посланням до білоруського народу і Національних зборів, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

«Останнім часом багато говорять про доцільність проведення амністії капіталів. Якщо ця тема справді актуальна для Білорусі і здатна принести серйозний економічний ефект, її треба пропрацювати», - сказав Президент Білорусі.

О.Лукашенко зажадав детально підійти до цього питання.

«Йдучи на цей крок, слід чітко регламентувати умови, об'єкти і суб'єкти амністії, забезпечити всебічний захист інтересів держави», - сказав білоруський Президент.