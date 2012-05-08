Кількість планових перевірок малого бізнесу скоротилася на 50% - ДПСУ
13:56, 08 травня 2012Фінанси
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Кількість планових перевірок малого бізнесу скоротилася майже на 50%.
Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби України.
«Загалом, у І кварталі 2012 року було проведено 1838 таких перевірок. Це майже вдвічі менше, ніж минулого року. Тоді їх кількість становила 3352», – звітують у податковій.
Згідно з повідомленням, для зменшення втручання у діяльність підприємств до планових перевірок автоматизовано відбираються лише ті платники, які мають певні податкові ризики.
Нагадаємо, що податкова служба цього року подовжила мораторій на фактичні перевірки представників малого бізнесу.
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