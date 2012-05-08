На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,0320/8,0345 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0300/8,0350, на 12:00 звузився спред - 8,0305/8,0335. На момент закриття торгів цінові рівні підвищилися -8,0320/8,0345 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився на ТОМ’є котируваннями 0,2676/80, на 12:00 ціни знизилися - 0,2672/76. На момент закриття ціни досягли рівня 0,2670/74.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3005/1,3065. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4475/10,4560, на 12:00 ціни практично не змінилися - 10,4465/10,4560. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH пішли вгору - 10,4635/10,4730.