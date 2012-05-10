Польща не запровадить євро до 2020 року - польський мінфін

Варшава. Польща, яка входить до Європейського Союзу, найближчі 8 років навряд чи приєднається до зони єдиної європейської валюти через її нестабільність та змінність правил функціонування.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, таку думку іноземним журналістам висловив заступник польського міністра фінансів Домінік Радзивілл.

На організованій у Варшаві зустрічі в рамках підготовки другого Central and Eastern Europe IPO summit віце-міністр аргументував необхідність не поспішати з приєднанням поляків в об'єднуючу 17 з 27 держав ЄС євро зону її сьогоднішніми проблемами, вирішення яких остаточно поки не вдалося знайти.

За його словами, також поки незрозуміло, як буде функціонувати європейське валютне об'єднання в майбутньому.

"Як можна приєднатися до чогось, що неясно, як буде працювати?", - сказав він.

"Я не думаю, що це (вступ в єврозону) трапиться до 2020 року", - зазначив представник польського мінфіну.

Д.Радзивілл повідомив, що Польща вже в поточному році планує досягти 3% дефіциту бюджету, що є однією з умов приєднання до єврозони, нагадавши, що держборг поляків не перевищує необхідного рівня до 60% ВВП.

Директор економічного інституту Національного банку Польщі Вітольд Гросталь сказав журналістам, що наявність національної валюти дало змогу країні легше пережити світову економічну кризу, яка почалася після банкрутства восени 2008 року американського інвестиційного банку Lehman Brothers.

За його словами, зниження курсу національної валюти збільшило конкурентоспроможність польської економіки на зовнішніх ринках і дозволило уникнути необхідності урізати доходи громадян, як це були змушені зробити ряд держав, що входять в єврозону для того, щоб збалансувати фінансову систему.

Він також нагадав, що до вступу Польщі в створену в 1999 році єврозону, країні потрібно протягом двох років підтримувати стабільний курс національної валюти до євро в рамках механізму ERM II.

Як повідомляв УНІАН, до початку останнього світової фінансової кризи представники польської влади заявляли про намір приєднатися до єврозони в 2012 році. Останнім часом вони заявляють, що країна зможе виконати всі необхідні умови до 2015 року, не називаючи дат, коли можуть замінити польський злотий на євро.

Довідка УНІАН. 38-мільйонна Польща, яка вступила в Євросоюз в 2004 році, зобов'язана запровадити на своїй території єдину валюту, але підписаний владою договір не визначає дати, коли це має статися.

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